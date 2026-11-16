- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 666
- Время на прочтение
- 2 мин
Роберт Паттинсон стал новым Джеймсом Бондом: актер заменит Дэниела Крейга в культовой франшизе
Британский актер Роберт Паттинсон получил одну из наиболее знаковых ролей в мировом кинематографе.
40-летний звезда «Сумерек» и «Бэтмена» станет новым Джеймсом Бондом и сыграет культового агента 007 в 26-й части франшизы.
Паттинсон станет седьмым актером, который воплотит на экране образ знаменитого британского шпиона. Он сменит Дэниела Крейга, завершившего свою историю в фильме «Не время умирать», который вышел в 2021 году.
Новость объявили коротким видеороликом в официальном аккаунте 007. В нем появился Паттинсон в образе агента, а ролик завершился культовой фразой: «Джеймс Бонд вернется».
Сам актер признался, что считает эту роль большой честью и с нетерпением ждет начала работы над новым фильмом.
«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кино. Получить возможность сыграть агента 007 — честь всей моей жизни», — заявил Паттинсон.
Режиссером 26-го фильма франшизы станет Дени Вильнев, известный по картинам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049». Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Вильнев уже поприветствовал нового исполнителя главной роли, отметив, что Паттинсон обладает неподвластной времени харизмой Бонда и сможет привнести в образ что-то совершенно новое.
Название будущей картины и дата премьеры пока не объявлены. По предварительным данным, съемки могут начаться в 2027 году.
Кто играл Джеймса Бонда до Паттинсона
За более чем 60 лет существования франшизы образ агента 007 воплощали шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.
Паттинсон стал новым исполнителем легендарной роли после нескольких месяцев обсуждений и кастингов. Среди актеров, которых также связывали с проектом, были Николас Холт, Каллум Тернер, Джек Лоуден и Джош О’Коннор.