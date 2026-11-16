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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Роберт Паттинсон стал новым Джеймсом Бондом: актер заменит Дэниела Крейга в культовой франшизе

Британский актер Роберт Паттинсон получил одну из наиболее знаковых ролей в мировом кинематографе.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон / © Associated Press

40-летний звезда «Сумерек» и «Бэтмена» станет новым Джеймсом Бондом и сыграет культового агента 007 в 26-й части франшизы.

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Паттинсон станет седьмым актером, который воплотит на экране образ знаменитого британского шпиона. Он сменит Дэниела Крейга, завершившего свою историю в фильме «Не время умирать», который вышел в 2021 году.

Новость объявили коротким видеороликом в официальном аккаунте 007. В нем появился Паттинсон в образе агента, а ролик завершился культовой фразой: «Джеймс Бонд вернется».

Сам актер признался, что считает эту роль большой честью и с нетерпением ждет начала работы над новым фильмом.

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кино. Получить возможность сыграть агента 007 — честь всей моей жизни», — заявил Паттинсон.

Режиссером 26-го фильма франшизы станет Дени Вильнев, известный по картинам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049». Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Вильнев уже поприветствовал нового исполнителя главной роли, отметив, что Паттинсон обладает неподвластной времени харизмой Бонда и сможет привнести в образ что-то совершенно новое.

Название будущей картины и дата премьеры пока не объявлены. По предварительным данным, съемки могут начаться в 2027 году.

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Кто играл Джеймса Бонда до Паттинсона

За более чем 60 лет существования франшизы образ агента 007 воплощали шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Паттинсон стал новым исполнителем легендарной роли после нескольких месяцев обсуждений и кастингов. Среди актеров, которых также связывали с проектом, были Николас Холт, Каллум Тернер, Джек Лоуден и Джош О’Коннор.

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