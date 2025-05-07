Роботизированный наряд и собака: Мона Патель опять стала звездой Met Gala

Мона Патель / © Associated Press

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В прошлом году Мона стала главной звездой Met Gala, поскольку ее дебют на этом мероприятии сопровождался потрясающим технологическим платьем золотого цвета с кинетическими рукавами-бабочками.

На Met Gala 2025 бизнеследи решила попытаться повторить былой успех и опять надела наряд с технологическими элементами, похоже, что это уже ее фишка, которую она решила воплощать ежегодно.

© Associated Press

Мона носила наряд от бренда Thom Browne — костюм с брюками и длинным жакетом-пальто, которое на талии украшал гламурный корсет. Также на ней были белая рубашка и галстук-бабочка. Этот образ она дополнила шляпкой, туфлями со стразами и бриллиантовыми украшениями.

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Однако главными украшениями и дополнениями ее образа опять стали технологические элементы. На спине ее платья был прикреплен хребет, который вращался.

Дата публикации 17:01, 07.05.25 Количество просмотров 5 Мона Патель посещает Met Gala 2025

© Getty Images

Также ключевым акцентом был ее компаньон — копия роботизированной собаки по имени Вектор, вдохновленная разработками Тома Брауна в Массачусетском технологическом институте.

© Associated Press

© Getty Images

С роботом-таксой Мона снялась в серии видео, которые показа в соцсетях и продемонстрировала, как создавался ее особый наряд.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press