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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Роботизированный наряд и собака: Мона Патель опять стала звездой Met Gala

Она сочетала в своем образе передовые технологии с высокой модой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мона Патель

Мона Патель / © Associated Press

В прошлом году Мона стала главной звездой Met Gala, поскольку ее дебют на этом мероприятии сопровождался потрясающим технологическим платьем золотого цвета с кинетическими рукавами-бабочками.

На Met Gala 2025 бизнеследи решила попытаться повторить былой успех и опять надела наряд с технологическими элементами, похоже, что это уже ее фишка, которую она решила воплощать ежегодно.

/ © Associated Press

© Associated Press

Мона носила наряд от бренда Thom Browne — костюм с брюками и длинным жакетом-пальто, которое на талии украшал гламурный корсет. Также на ней были белая рубашка и галстук-бабочка. Этот образ она дополнила шляпкой, туфлями со стразами и бриллиантовыми украшениями.

Однако главными украшениями и дополнениями ее образа опять стали технологические элементы. На спине ее платья был прикреплен хребет, который вращался.

/ © Getty Images

© Getty Images

Также ключевым акцентом был ее компаньон — копия роботизированной собаки по имени Вектор, вдохновленная разработками Тома Брауна в Массачусетском технологическом институте.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Getty Images

© Getty Images

С роботом-таксой Мона снялась в серии видео, которые показа в соцсетях и продемонстрировала, как создавался ее особый наряд.

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© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

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Дайана Росс / © Getty Images

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Ріанна_1 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

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Лиса _4 / © Associated Press

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Памела Андерсон _1 / © Associated Press

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Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

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София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

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© Associated Press

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