- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
Роботизированный наряд и собака: Мона Патель опять стала звездой Met Gala
Она сочетала в своем образе передовые технологии с высокой модой.
В прошлом году Мона стала главной звездой Met Gala, поскольку ее дебют на этом мероприятии сопровождался потрясающим технологическим платьем золотого цвета с кинетическими рукавами-бабочками.
На Met Gala 2025 бизнеследи решила попытаться повторить былой успех и опять надела наряд с технологическими элементами, похоже, что это уже ее фишка, которую она решила воплощать ежегодно.
Мона носила наряд от бренда Thom Browne — костюм с брюками и длинным жакетом-пальто, которое на талии украшал гламурный корсет. Также на ней были белая рубашка и галстук-бабочка. Этот образ она дополнила шляпкой, туфлями со стразами и бриллиантовыми украшениями.
Однако главными украшениями и дополнениями ее образа опять стали технологические элементы. На спине ее платья был прикреплен хребет, который вращался.
Также ключевым акцентом был ее компаньон — копия роботизированной собаки по имени Вектор, вдохновленная разработками Тома Брауна в Массачусетском технологическом институте.
С роботом-таксой Мона снялась в серии видео, которые показа в соцсетях и продемонстрировала, как создавался ее особый наряд.