Родители Ники Хилтон рассекретили пол ее третьего ребенка

Ники ждет мальчика.

На вечеринке Элтона Джона в ночь церемонии "Оскар" Рик и Кэти Хилтон поделились с публикой радостной новостью, что это будет их первый внук – мальчик.

"Это наш первый… внук", — сказала Кэти Хилтон во время воскресной вечеринки Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом 2022 года, передает ее слова издание extratv.

Ники Хилтон с родителями / Getty Images

Журналистка Кэти Краузе поговорила с парой на оскаровской вечеринке Фонда Элтона Джона, и они раскрыли пол третьего ребенка их дочери Ники.

Ники Хилтон / Associated Press

"Теперь мы знаем, что это мальчик!" Рик сказал: "Это наш первый… внук, так что мы очень взволнованы". Отец Ники сказал, что это не есть тайна, Ники сама рассказывает об этом людям, просто не говорила публично.

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд / Associated Press

В январе представитель Ники подтвердил, что она ждет третьего ребенка и родит летом 2022 года. Сама Ники и ее муж Джеймс Ротшильд присутствовали в тот день на другой вечеринке Vanity Fair. У пары есть две дочери: 5-летняя Лили-Грейс Виктория и 4-летняя Теодора "Тедди" Мэрилин.

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд / Associated Press

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