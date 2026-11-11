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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
62
Время на прочтение
3 мин

Рог изобилия и звездные гости: как прошел фан-показ фильма "Голодные игры: Рассвет — часть 1"

Актеры и создатели новой части культовой франшизы встретились с поклонниками накануне выхода фильма в прокат.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Рог изобилия и звездные гости: как прошел фан-показ фильма "Голодные игры: Рассвет — часть 1"

В Лос-Анджелесе состоялся специальный фан-показ фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой», на котором присутствовали актеры, создатели картины и многочисленные поклонники популярной кинофраншизы.

На мероприятии присутствовали исполнители главных ролей Маккенна Грейс, Джозеф Зада, Келвин Харрисон-младший, Перси Даггз IV, Айрис Апатоу, Молли Маккенн и Джалил Своби. К ним также присоединились режиссер фильма Фрэнсис Лоуренс и продюсер Нина Джейкобсон.

Джозеф Зада и Маккенна Грейс/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Джозеф Зада и Маккенна Грейс/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Актеры фильма/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Актеры фильма/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Фрэнсис Лоуренс и Нина Джейкобсон/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Фрэнсис Лоуренс и Нина Джейкобсон/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Джалил Своби/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Джалил Своби/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Келвин Харрисон-младший/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Келвин Харрисон-младший/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Главной изюминкой вечера стала масштабная декорация, воссоздавшая Рог изобилия — одно из самых узнаваемых сооружений на арене «Голодных игр», где хранятся запасы и снаряжение для участников смертельных соревнований.

Рог изобилия/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Рог изобилия/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Благодаря этой инсталляции пространство кинотеатра превратилось в часть вымышленного мира Панема. Гости могли сфотографироваться на фоне декораций и окунуться в атмосферу предстоящей премьеры.

Особое внимание привлекли и образы знаменитостей, перекликавшиеся с эстетикой франшизы. В частности, Маккенна Грейс выбрала для мероприятия платье от Elisabetta Franchi, созданное специально для нее. Ее наряд стал очередной модной отсылкой к образу Катнис Эвердин из фильма «Голодные игры: В огне».

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна Грейс / © Getty Images

Фан-показы организовали сразу в нескольких кинозалах. Кроме того, состоялось эксклюзивное мероприятие в партнерстве с книжным клубом, которое собрало поклонников романов Сюзанны Коллинз и их экранизаций.

Маккенна Грейс/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Маккенна Грейс/Фото пресс-службы дистрибьютора «Своє Кіно»

Крупномасштабная инсталляция Рог изобилия будет доступна для посетителей до 22 ноября. Таким образом, поклонники франшизы еще смогут увидеть ее вблизи и сделать памятные фотографии.

О чем фильм

Новый фильм режиссера Фрэнсиса Лоуренса, снятый по мотивам одноименного бестселлера Сюзанны Коллинз, перенесет зрителей на 24 года назад по отношению к событиям первого фильма «Голодные игры».

В центре сюжета — 16-летний Хеймитч Абернети (Джозеф Зада), живущий в 12-м округе. История начинается утром в День Жатвы, когда должны выбрать участников 50-х Голодных игр, известных как Вторая Полшага Укрощения.

На этот раз соревнования будут особенно жестокими, ведь количество трибутов увеличится вдвое.

Оказавшись на арене, Геймитч заключает неожиданный союз с Мейсили Доннер, которую сыграла Маккенна Грейс. Вместе с другими участниками они будут пытаться бросить вызов жестокой системе Капитолия, возглавляемого президентом Сноу (Рэйф Файнс).

Геймитчу придется не только бороться за собственную жизнь, но и рискнуть всем, чтобы попытаться разрушить систему «Голодных игр» изнутри и положить начало будущему восстанию.

Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» в Украине состоится 19 ноября. Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах, в том числе в форматах IMAX, SCREENX и 4DX.

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