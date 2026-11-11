- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 3 мин
Рог изобилия и звездные гости: как прошел фан-показ фильма "Голодные игры: Рассвет — часть 1"
Актеры и создатели новой части культовой франшизы встретились с поклонниками накануне выхода фильма в прокат.
В Лос-Анджелесе состоялся специальный фан-показ фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой», на котором присутствовали актеры, создатели картины и многочисленные поклонники популярной кинофраншизы.
На мероприятии присутствовали исполнители главных ролей Маккенна Грейс, Джозеф Зада, Келвин Харрисон-младший, Перси Даггз IV, Айрис Апатоу, Молли Маккенн и Джалил Своби. К ним также присоединились режиссер фильма Фрэнсис Лоуренс и продюсер Нина Джейкобсон.
Главной изюминкой вечера стала масштабная декорация, воссоздавшая Рог изобилия — одно из самых узнаваемых сооружений на арене «Голодных игр», где хранятся запасы и снаряжение для участников смертельных соревнований.
Благодаря этой инсталляции пространство кинотеатра превратилось в часть вымышленного мира Панема. Гости могли сфотографироваться на фоне декораций и окунуться в атмосферу предстоящей премьеры.
Особое внимание привлекли и образы знаменитостей, перекликавшиеся с эстетикой франшизы. В частности, Маккенна Грейс выбрала для мероприятия платье от Elisabetta Franchi, созданное специально для нее. Ее наряд стал очередной модной отсылкой к образу Катнис Эвердин из фильма «Голодные игры: В огне».
Фан-показы организовали сразу в нескольких кинозалах. Кроме того, состоялось эксклюзивное мероприятие в партнерстве с книжным клубом, которое собрало поклонников романов Сюзанны Коллинз и их экранизаций.
Крупномасштабная инсталляция Рог изобилия будет доступна для посетителей до 22 ноября. Таким образом, поклонники франшизы еще смогут увидеть ее вблизи и сделать памятные фотографии.
О чем фильм
Новый фильм режиссера Фрэнсиса Лоуренса, снятый по мотивам одноименного бестселлера Сюзанны Коллинз, перенесет зрителей на 24 года назад по отношению к событиям первого фильма «Голодные игры».
В центре сюжета — 16-летний Хеймитч Абернети (Джозеф Зада), живущий в 12-м округе. История начинается утром в День Жатвы, когда должны выбрать участников 50-х Голодных игр, известных как Вторая Полшага Укрощения.
На этот раз соревнования будут особенно жестокими, ведь количество трибутов увеличится вдвое.
Оказавшись на арене, Геймитч заключает неожиданный союз с Мейсили Доннер, которую сыграла Маккенна Грейс. Вместе с другими участниками они будут пытаться бросить вызов жестокой системе Капитолия, возглавляемого президентом Сноу (Рэйф Файнс).
Геймитчу придется не только бороться за собственную жизнь, но и рискнуть всем, чтобы попытаться разрушить систему «Голодных игр» изнутри и положить начало будущему восстанию.
Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» в Украине состоится 19 ноября. Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах, в том числе в форматах IMAX, SCREENX и 4DX.