Роль принцессы Дианы принесла Кристен Стюарт первую номинацию на "Оскар"

Церемония вручения премий состоится в ночь с 27 на 28 марта 2022 года.

Недавно были объявлены номинанты на главную кинонаграду года – "Оскар". Для 31-летней Кристен Стюрт стало приятным сюрпризом то, что она номинирована в категории "Лучшая женская роль" за фильм Пабло Ларраина "Спенсер", где Кристен сыграла роль принцессы Уэльской Дианы.

Пабло Ларраин и Кристен Стюарт / Associated Press

Кристен поборется за золотую статуэтку с такими легендарными актрисами, как: Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Круз ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли ​​Рикардо").

Несмотря на то, что публика восприняла фильм "Спенсер" неоднозначно, критики хвалили Стюарт за роль. Она сыграла Диану во время рождественских каникул в 1992 году в Сандрингеме, когда ее брак с принцем Чарльзом окончательно распался.

Принц Чарльз и принцесса Диана, ноябрь 1992 год, за месяц до каникул в Сандрингеме / Associated Press

В интервью Los Angeles Times прошлой осенью перед премьерой "Спенсер" Стюарт сказала о Диане: "Диана такая живая. На любой фотографии или интервью, которые я когда-либо видела с ней, в ней есть что-то взрывное, потрясающее, есть вот это ощущение, что никогда не знаешь, что произойдет. Даже когда она шла по красной ковровой дорожке, это немного пугает. Так я хотела это передать. Нет никакого способа спланировать хаос. Вы просто должны попасть в него". За эту роль Кристен, напомним, удостоилась премии Gotham Awards 2021.

Кристен Стюарт / Associated Press

Ранее Стюарт была номинирована на премию "Золотой глобус", но не смогла победить. В этом году 94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье, 27 марта, в Голливуде, штат Калифорния.

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