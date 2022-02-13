Роль принцессы Дианы принесла Кристен Стюарт первую номинацию на "Оскар"

Церемония вручения премий состоится в ночь с 27 на 28 марта 2022 года.
Недавно были объявлены номинанты на главную кинонаграду года – "Оскар". Для 31-летней Кристен Стюрт стало приятным сюрпризом то, что она номинирована в категории "Лучшая женская роль" за фильм Пабло Ларраина "Спенсер", где Кристен сыграла роль принцессы Уэльской Дианы.
Кристен поборется за золотую статуэтку с такими легендарными актрисами, как: Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Круз ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо").
Несмотря на то, что публика восприняла фильм "Спенсер" неоднозначно, критики хвалили Стюарт за роль. Она сыграла Диану во время рождественских каникул в 1992 году в Сандрингеме, когда ее брак с принцем Чарльзом окончательно распался.
В интервью Los Angeles Times прошлой осенью перед премьерой "Спенсер" Стюарт сказала о Диане: "Диана такая живая. На любой фотографии или интервью, которые я когда-либо видела с ней, в ней есть что-то взрывное, потрясающее, есть вот это ощущение, что никогда не знаешь, что произойдет. Даже когда она шла по красной ковровой дорожке, это немного пугает. Так я хотела это передать. Нет никакого способа спланировать хаос. Вы просто должны попасть в него". За эту роль Кристен, напомним, удостоилась премии Gotham Awards 2021.
Ранее Стюарт была номинирована на премию "Золотой глобус", но не смогла победить. В этом году 94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье, 27 марта, в Голливуде, штат Калифорния.
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