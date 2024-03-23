Роман, о котором все уже забыли: архивные фото Сары Джессики Паркер и Роберта Дауни-младшего

Пара уже давно не вместе, имеет свои семьи и счастливую жизнь, однако мы предлагаем взглянуть на эти архивные кадры, на которых они еще только начинающие молодые актеры и влюбленные.

Сейчас звезда культового сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер замужем за актером Мэтью Бродериком. Они поженились в 1997 году, буквально до того, как Сара Джессика впервые появилась на наших экранах в роли Кэрри Брэдшоу и стала суперзвездой и главной голливудской модницей. В браке у пары родилось трое детей.

Однако до Бродерика, Паркер была семь лет в отношениях с Робертом Дауни-младшим, которого многие киноманы хорошо знают по роли Железного человека в киновселенной Marvel. Они познакомились в 1984 году на съемках фильма "Первенец", им тогда было обоим всего по 18 лет. Провстречавшись около восьми недель они съехались.

Сара Джессика и Роберт были красивой парой, часто вместе появлялись на всевозможных мероприятиях, красных дорожках и вечеринках, где их фотографировали. Однако в этих отношениях было не все так хорошо, расстались молодые актеры в 1991 году.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший / Фото: Getty Images

Через много лет Паркер не раз признавалась, что причиной их разрыва стали наркотики и алкоголь, которыми увлекался Дауни. А в 2009 году, выступая на подкасте WTF с Марком Мароном, Сара Джессика рассказала, что оставалась с Робертом так долго, потому что боялась, что он умрет, если ее не будет рядом, чтобы позаботиться о нем.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший / Фото: Getty Images

"Она предоставила мне дом и понимание. Она пыталась мне помочь. Она была так раздражена, когда я не смог собраться с силами… Я был влюблен в Сару Джессику, но любви явно было недостаточно", - комментировал разрыв Дауни-младший.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший / Фото: Getty Images

Точку в этих отношениях поставила именно Сара Джессика.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший / Фото: Getty Images

Борьба Роберта с зависимостью продолжилась после его разрыва с Сарой Джессикой. Он провел годы в реабилитационных центрах, а в 1999 году - 12 месяцев в тюрьме за неоднократный пропуск назначенных судом тестов на наркотики. Актер трезв с 2003 года, имеет семьи и двух детей.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший / Фото: Getty Images

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