Романтическая и сексуальная: участница "Холостяка-10" выложила фото в кружевном белье

Дана Оханская примеряла в фотосете красивое белье.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская добавила огня в свой Instagram, опубликовав снимки из пикантной фотосессии.

Позировала красавица в красивом белом кружевном белье. Свой аутфит она дополнила прической с локонами и максимально естественным макияжем.

Данная Оханск / Instagram Даны Оханской

Дана выглядела романтично, нежно и сексуально одновременно.

Данная Оханск / Instagram Даны Оханской

"Любовался тобой утром, пока ты спала. Хорошая такая". Есть комплименты, которые запоминаются на всю жизнь", — заинтриговала Дана подписью к снимку. Интересно, этот комплимент сделал ей бойфренд? Надеемся, она скоро об этом расскажет.

Оханская — профессиональная модель, и она не стесняется сниматься в фотосетах в откровенных образах. Ранее девушка позировала в черном жакете и без белья.

Данная Оханск / Instagram Даны Оханской

Читайте также: В мини-платье с обнаженными плечами: финалистка "Холостяка-10" сходила на свадьбу Юлии "Зайки" и известного ведущего

Образы финалистки шоу "Холостяк-10" Даны Оханской (26 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку