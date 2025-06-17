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- Шоу-бизнес
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Романтический наряд, шелковая юбка и кожаное платье: стильные луки на бранче в Киеве
Участницы мероприятия продемонстрировали образы, созданные в соответствии с дресс-кодом "Современная муза".
В Киеве, в ресторане Frou Frou, состоялся бранч KVITNY project со стилистом и энерго-практиком Татьяной Мавродий на тему «Сила женственности». Эксперт поделилась советами, как раскрыть свою женскую энергию, осуществлять собственные желания, создавать карму красоты и стать магнитом для мужчин. Она рассказала, как усиливать свою женственность посредством стиля и вещей.
Дресс-код ивента звучал как «Современная муза», которая умеет сочетать стиль и энергию и вдохновлять.
Татьяна предстала на бранче в нежном женственном аутфите. На ней был изысканный наряд, который состоял из скульптурного топа с драпировкой цвета топленого молока и кремовой юбки макси. Свой ансамбль стилист дополнила белыми остроносыми туфлями с золотыми пряжками, бежевой сумочкой и большими серьгами в виде цветов.
Организаторы бранча — Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк — тоже красиво интерпретировали луки современных муз.
Анжелика продемонстрировала романтический образ в асимметричном красном платье с объемными рюшами от украинского бренда Nadya Dzyak, которое она скомбинировала с бежевыми босоножками на шпильках.
Алиса позировала в черном кожаном платье-бюстье приталенного силуэта длины меии. Наряд блондинка дополнила босоножками со стразами и сумкой, инкрустированной стразами, от Prada.