Романтический наряд, шелковая юбка и кожаное платье: стильные луки на бранче в Киеве

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В Киеве, в ресторане Frou Frou, состоялся бранч KVITNY project со стилистом и энерго-практиком Татьяной Мавродий на тему «Сила женственности». Эксперт поделилась советами, как раскрыть свою женскую энергию, осуществлять собственные желания, создавать карму красоты и стать магнитом для мужчин. Она рассказала, как усиливать свою женственность посредством стиля и вещей.

Анжелика Симоненко, Татьяна Мавродий и Алиса Каленюк/Фото Андрей Поддубняк

Татьяна Мавродий/Фото Андрей Поддубняк

Дресс-код ивента звучал как «Современная муза», которая умеет сочетать стиль и энергию и вдохновлять.

Татьяна предстала на бранче в нежном женственном аутфите. На ней был изысканный наряд, который состоял из скульптурного топа с драпировкой цвета топленого молока и кремовой юбки макси. Свой ансамбль стилист дополнила белыми остроносыми туфлями с золотыми пряжками, бежевой сумочкой и большими серьгами в виде цветов.

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Татьяна Мавродий/Фото Андрей Поддубняк

Организаторы бранча — Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк — тоже красиво интерпретировали луки современных муз.

Анжелика Симоненко, Татьяна Мавродий и Алиса Каленюк/Фото Андрей Поддубняк

Анжелика продемонстрировала романтический образ в асимметричном красном платье с объемными рюшами от украинского бренда Nadya Dzyak, которое она скомбинировала с бежевыми босоножками на шпильках.

Анжелика Симоненко/Фото Андрей Поддубняк

Алиса позировала в черном кожаном платье-бюстье приталенного силуэта длины меии. Наряд блондинка дополнила босоножками со стразами и сумкой, инкрустированной стразами, от Prada.

Алиса Каленюк/Фото Андрей Поддубняк