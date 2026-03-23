Романтичная и изысканная: звезда "Бриджертоны" Никола Коглан очаровала нежным образом

39-летняя Никола Коглан — звезда популярного сериала от Netflix «Бриджертоны» — посетила новое светское мероприятие. Актриса вышла на красную дорожку во время презентации фильма «Волшебное далекое дерево», которая состоялась в Лондоне.

Никола выбрала для мероприятия нежный и романтичный образ в котором главным стало светло-мятное платье от бренда Georges Hobeika. Это был длинный и легкий наряд с открытыми плечами, рукавами и шлейфом, который украшали рюши, камни и бусины-жемчужины, которые выполняли роль гламурной бахромы на лифе и бедрах платья.

Никола Коглан / © Getty Images

Лук Никола дополнила прической с легкими локонами, нежным макияжем и украшениями с жемчугом, которые прекрасно дополняли ее платье.

Фильм стал экранизацией книги британской писательницы Энид Блайтон. События разворачиваются в заколдованном лесу, где растет огромное волшебное дерево, а Никола сыграла роль феи. Также в картине снялась звезда «Короны» Клэр Фой и актер Эндрю Гарфилд.