Романтично и чувственно: финалист нацотбора на "Евровидение" YAKTAK представил песню о любви

Украинский певец YAKTAK представил новую песню под названием "10 поверхів". Сингл рассказывает о сложной истории любви.

В центре истории – романтик, поющий под окнами своей возлюбленной. Он мечтает увидеть ее хотя бы на несколько минут. Парень помнит каждую их встречу, каждое мгновение, которое они провели вместе, а также споры и расставания.

Упоминаются также бессонные ночи и разочарования, когда кажется, что все потеряно. Но главный герой не сдается и ради любви готов на все.

"Песня "110 поверхів" – о любви. В этой истории парень завоевал сердце девушки, поя каждый день под ее балконом, и ждал встречи – он понимал, что не знает, стоит ли ждать второго шанса…" – сказал YAKTAK.

Напомним, YAKTAK выпустил свой дебютный альбом "Під гітару", который стал его творческим дневником. Каждый раздел отображает разные этапы жизни и эмоциональные переживания артиста.

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