Романтично и женственно: дочь Боно из U2 посетила Венецианский кинофестиваль

Актриса посетила этот легендарный кинофестиваль впервые.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ив Хьюсон

Ив Хьюсон / © Associated Press

34-летняя звезда сериала «Ради сестры» — актриса Ив Хьюсон — посетила 82-й Венецианский кинофестиваль, который стартовал 27 августа в Италии. На второй день мероприятия она появилась на пирсе, где продемонстрировала романтичное платье от бренда Erdem.

Ив Хьюсон / © Associated Press

Ив Хьюсон / © Associated Press

Это был длинный наряд на широких бретельках в стиле «тромплей» и с цветочной вышивкой разными оттенками нитей. Также у платья были складки на бедрах, которые делали фасон более необычным. Образ она дополнила белыми туфлями и очками, а волосы собрала в лаконичную прическу.

Ив Хьюсон / © Associated Press

Ив Хьюсон / © Associated Press

В этом платье Ив пришла на фотоколл фильма «Джей Келли», в котором сыграла. Главную роль в картине исполняет легендарный актер Джордж Клуни, который также уже прибыл в Венецию и был замечен с женой Амаль папарацци. Ожидается, что пара также вместе выйдет на красную дорожку.

Также отметим, что Ив — дочь Эли Хьюсон и вокалиста группы U2 Боно.

Боно м его дочь Ив Хьюсон на мероприятии в 2013 году / © Associated Press

Боно м его дочь Ив Хьюсон на мероприятии в 2013 году / © Associated Press

