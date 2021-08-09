Романтика на Мальдивах: Екатерина Кухар в бикини и платье в сетку поужинала на пляже

Романтика на Мальдивах: Екатерина Кухар в бикини и платье в сетку поужинала на пляже

Прима-балерина рассказала, как ей с супругом удается сохранять в отношениях романтику.

Екатерина Кухар порадовала фолловеров новым интересным видео с отдыха, который она проводит с супругом Александром Стояновым в райском уголке планеты – на Мальдивах.

Звезда показала место, где прошел романтический ужин с мужем. Ужинали они на пляже.

В ролике балерина предстала в белом платье-тунике в сетку, под которым было бикини. Кухар порхала на пляже возле красиво сервированного стола. Играла романтическая музыка.

В посте Катя подняла тему отношений. Она призналась, как ей с супругом удается сохранять в отношениях романтику и сильное чувство любви.

"Величайшее из всего, чему ты можешь научиться в этом мире, — любить и быть любимым…" Как важно уметь сохранять романтику в отношениях, особенно когда вы вместе долгое время. Я читаю вопросы в direct, и часто их контекст таков: мы со @stoianov_aleksandr выглядим как пара, которая всегда в конфетно-букетном периоде, а как же нам это удается?…

Уж поверьте, не всегда…

Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба

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Отвечу: это состояние дается нам только благодаря приложенным усилиям и работе внутри отношений! Помимо везения в вопросе "встретить своего человека", есть одно важное правило: не играть в одни ворота. Каждый шаг должен сопровождаться шагом навстречу, чтобы избежать дисбаланса. Научиться в этом мире любить и быть любимым = научиться не только принимать, но и отдавать. ЛЮБОВЬ не терпит эгоизма, она живет в активном своем проявлении и жизненно необходимом — делать друг друга счастливыми!

Ранее Стоянов хвастался уловом. Он поймал акулу, с которой сфотографировался, а потом отпустил.

Александр Стоянов/Пресс-служба

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