Романтика на Мальдивах: Екатерина Кухар в бикини и платье в сетку поужинала на пляже

Прима-балерина рассказала, как ей с супругом удается сохранять в отношениях романтику.
Екатерина Кухар порадовала фолловеров новым интересным видео с отдыха, который она проводит с супругом Александром Стояновым в райском уголке планеты – на Мальдивах.
Звезда показала место, где прошел романтический ужин с мужем. Ужинали они на пляже.
В ролике балерина предстала в белом платье-тунике в сетку, под которым было бикини. Кухар порхала на пляже возле красиво сервированного стола. Играла романтическая музыка.
В посте Катя подняла тему отношений. Она призналась, как ей с супругом удается сохранять в отношениях романтику и сильное чувство любви.
"Величайшее из всего, чему ты можешь научиться в этом мире, — любить и быть любимым…" Как важно уметь сохранять романтику в отношениях, особенно когда вы вместе долгое время. Я читаю вопросы в direct, и часто их контекст таков: мы со @stoianov_aleksandr выглядим как пара, которая всегда в конфетно-букетном периоде, а как же нам это удается?…
Уж поверьте, не всегда…
Отвечу: это состояние дается нам только благодаря приложенным усилиям и работе внутри отношений! Помимо везения в вопросе "встретить своего человека", есть одно важное правило: не играть в одни ворота. Каждый шаг должен сопровождаться шагом навстречу, чтобы избежать дисбаланса. Научиться в этом мире любить и быть любимым = научиться не только принимать, но и отдавать. ЛЮБОВЬ не терпит эгоизма, она живет в активном своем проявлении и жизненно необходимом — делать друг друга счастливыми!
Ранее Стоянов хвастался уловом. Он поймал акулу, с которой сфотографировался, а потом отпустил.
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