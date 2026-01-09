- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
Ромео Бекхэм отдыхает на горнолыжном курорте со своей новой девушкой и делится фото
23-летний средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм — Ромео — показал фото с отпуска в горах со своей девушкой.
Девушка Ромео Бекхэма — модель и диджей Ким Тернбулл, с которой он недавно возобновил отношения и отправился в зимний отпуск на горнолыжный курорт после празднования Рождества и Нового года со своей семьей.
Парень поделился их совместным фото в своем Instagram, правда оставил снимок без подписи.
Пара вместе уже несколько лет и в начале 2025 года ненадолго расставались. Тогда писали, что их союзу препятствовал насыщенный график работы обоих.
Ранее, напомним, Бекхэм долгое время был в отношениях с моделью Мией Риган, паре даже пророчили свадьбу.