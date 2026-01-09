ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
299
1 мин

Ромео Бекхэм отдыхает на горнолыжном курорте со своей новой девушкой и делится фото

23-летний средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм — Ромео — показал фото с отпуска в горах со своей девушкой.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ромео Бекхэм с девушкой Ким

Ромео Бекхэм с девушкой Ким / © Instagram Ромео Бекхэма

Девушка Ромео Бекхэма — модель и диджей Ким Тернбулл, с которой он недавно возобновил отношения и отправился в зимний отпуск на горнолыжный курорт после празднования Рождества и Нового года со своей семьей.

Парень поделился их совместным фото в своем Instagram, правда оставил снимок без подписи.

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © Instagram Ромео Бекхэма

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © Instagram Ромео Бекхэма

Пара вместе уже несколько лет и в начале 2025 года ненадолго расставались. Тогда писали, что их союзу препятствовал насыщенный график работы обоих.

Ромео Бекхэм / © Instagram Ромео Бекхэма

Ромео Бекхэм / © Instagram Ромео Бекхэма

Ранее, напомним, Бекхэм долгое время был в отношениях с моделью Мией Риган, паре даже пророчили свадьбу.

Ромео Бекхэм и Миа Риган / © Associated Press

Ромео Бекхэм и Миа Риган / © Associated Press

