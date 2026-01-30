ТСН в социальных сетях

Ромео Бекхэм появился на публике со своей девушкой: пара выглядела стильно и держалась за руки

Они совместили семейные мероприятия и работу во Франции.

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © Getty Images

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов — Ромео — появился на публике со своей девушкой Ким Тернбулл. Пара вместе посетила Париж, где матери парня вручили награду за вклад в искусство и моду — орден Искусств и литературы.

Пару заметили, когда они шли держась за руки в отель и были в отличном настроении. Ромео оделся в стиле кэжуал, ведь соединил стильные оверсайз вещи с кожаными аксессуарами и большим количеством украшений.

Ким же выбрала стильные широкие джинсы с дырками на коленях, топ и черную дубленку. В руке девушка несла небольшую черную сумку и обула черные таби от Maison Margiela. Ким родилась и выросла в Лондоне, она модель и диджей, а также работала с такими брендами, как Marc Jacobs, Rimmel London и Miu Miu.

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл в Париже / © Getty Images

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл в Париже / © Getty Images

Также этот визит пары совпал с работой парня, ведь Ромео вышел на подиум в качестве модели во время показа Willy Chavarria, который состоялся во время Недели мужской моды в Париже.

