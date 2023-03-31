Роскошная блондинка на церемонии: Кристина Агилера едва поместила пышный бюст в блестящее платье

42-летняя певица продемонстрировала эффектный вечерний аутфит на красной дорожке.
Кристина Агилера посетила 34-ю ежегодную церемонию вручения наград GLAAD Media Awards, которая состоялась в Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.
Певица сияла в роскошном вечернем образе. На ней было черное платье со шлейфом, расшитое пайетками, с откровенным декольте, в которое едва поместилась ее пышная соблазнительная грудь.
Наряд идеально подчеркнул сексуальные формы артистки.
Аутфит Кристина дополнила элегантными перчатками с пайетками, которые расширялись к плечам.
Платиновые волосы Агилера красиво уложила, сделала макияж с красной помадой и длинными ресницами, веки она украсила черными стразами.
В ушах у певицы были дорогие длинные серьги с бриллиантами, а на шее – колье из этого же комплекта.
Напомним, на премии Latin Grammy Awards Агилера предстала в фиолетовом платье по фигуре от бренда Zac Posen с объемными воланами на плечах. Но главный акцент в ее образе был на пышном бюсте.
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