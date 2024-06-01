Роскошная брюнетка: модель в откровенном платье похвасталась сексуальным бюстом

Тиффани Келлер в соблазнительном образе прогулялась по Майами.

В объективы папарацци в Майами попала американская модель Тиффани Келлер. Девушка привлекла к себе внимание соблазнительным аутфитом.

На Тиф было откровенное красное обтягивающее платье, обнажавшее ее талию и зону декольте, которое имело ремешки с золотистой фурнитурой.

Тиффани Келлер / Фото: Getty Images

В этом наряде Келлер продемонстрировала стройную фигуру и пышную сексуальную грудь.

Лук модель дополнила бежевыми босоножками, золотыми серьгами в ушах и золотыми цепочками на шее. У нее были распущены волосы, максимально естественный макияж, белые маникюр и педикюр.

Читайте также: