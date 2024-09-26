Роскошная брюнетка: Приянка Чопра в красном платье продемонстрировала стройную фигуру

42-летняя актриса и модель в образе lady in red позировала на ивенте.

Приянка Чопра посетила мероприятие в Лондоне, посвященное индийскому сериалу Citadel: Honey Bunny по мотивам вселенной Citadel, который выйдет 7 ноября на Prime Video.

Для такого события звезда выбрала роскошный аутфит. На ней было красное платье с высокой горловиной и американской проймой от бренда Silvia Tcherassi, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру. Наряд имел драпировку на бедрах и был украшен золотистыми аксессуарами.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Чопре сделали элегантную прическу, макияж с красной помадой и молочный маникюр. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, а на руках – золотые кольца и браслет.

Напомним, Приянка Чопра вместе со своим мужем Ником Джонасом посетила премьеру фильма The Good Half в Беверли-Хиллз. На ней было прозрачное кружевное платье от Dolce & Gabbana на одно плечо и с золотой цветочной вышивкой, под которой было черное боди с кружевным лифом.

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