Роскошная девушка: принцесса Нидерландов Катарина-Амалия надела платье цвета сливочного масла

Кронпринцесса Нидерландов Катарина-Амалия / © Getty Images

Старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы — кронпринцесса Нидерландов Катарина-Амалия — присоединилась к своим родителям на государственном мероприятии в Гааге. 16-сентября Его Величество выступил с тронной речью.

21-летняя принцесса вместе с сестрами сопровождала короля и королеву. Амалия повзрослела и выглядела очень элегантно в длинном и женственном платье от бренда Taller Marmo трендового оттенка сливочного масла.

Кронпринцесса Нидерландов Катарина-Амалия / © Getty Images

Это платье с длинными рукавами дополняла накидка-кейп с золотой бахромой на подоле, широкополая шляпа, которую принцесса носила на бок, кожаные перчатки, золотистые босоножки и клатч. Гламура и эффектности луку добавляли золотые украшения, в частности массивные серьги.

Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Королева Максима же надела платье, которео ранее уже неоднократно носила — наряд серого цвета от нидерландского дизайнера Яна Таминьяу, который дополнила шляпой и перчатками.