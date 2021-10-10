Роскошная Джей Ло в объятиях Бена Аффлека появилась на премьере фильма

Дженнифер Лопес вместе с возлюбленным Беном Аффлеком посетила премьеру фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" в Rose Theater в Нью-Йорке.

Впервые лента была презентована публике во время 78-го Венецианского кинофестиваля. Тогда Лопес предстала на публике в роскошном аутфите – белоснежном платье в пол с глубоким вырезом на декольте, расшитом крупными кристаллами Swarovski от Georges Hobeika с разрезом и рюшами на подоле.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

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А вот на премьере фильма в Нью-Йорке знаменитость блистала в наряде от французского Модного дома Hervé Léger: топе из блестящего люрекса с длинными рукавами и макси-юбки с эффектным разрезом. В руках у Дженнифер был клатч Tom Ford из кожи питона и обула она босоножки на шнуровке Femme LA Luce Minimale. Также актриса сделала насыщенный макияж в теплых тонах, волосы собрала в высокий конский хвост и надела массивные золотые серьги.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Ее бойфренд Бена Аффлек, который сыграл одну из главных ролей в фильме и выступил исполнительным продюсером картины был в черном смокинге, брюках, белоснежной рубашке и галстуке, а также лаковых туфлях. Позируя на дорожке, пара не сдерживала чувств друг к другу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе посетили 78-й Венецианский кинофестиваль (15 фото)

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