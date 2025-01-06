Роскошная и с "голой" спиной: Николь Кидман блистала на "Золотом глобусе" в серебряном платье

Актриса Николь Кидман была в этот раз номинирована в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме" за ее роль в картине "Хорошая плохая девочка", однако уступила победу актрисе Фернанде Торрес.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Вероятно, Николь надеялась все же получить статуэтку, поскольку приготовилась существенно. Актриса надела роскошное сверкающее платье от Модного дома Balenciaga, с которым сотрудничает, как амбассадор.

Это было кастомное платье в пол полностью расшитое мелким бисером. Его на талии, бедрах и бретельке украшали складки и драпировки.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

На спине и одном плече у платья была тонкая, практически прозрачная сетка, которая создавала впечатление, что у актрисы голая спина. Сеточка полностью сливалась с оттенком ее кожи.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Также наряд украшал небольшой шлейф и разрез на юбке. Образ Николь дополнил красивый вечерний макияж, объемная прическа и украшения - массивные серьги с камнями, а также ее любимые часы.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Недавно на премьере фильма "Хорошая плохая девочка" Кидман появилась в роскошном розовом платье от Модного дома Balenciaga. Оно было полностью расшито объемными цветами из нежного шифона.

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