Роскошная и с "голой" спиной: Николь Кидман блистала на "Золотом глобусе" в серебряном платье

В Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус".
Актриса Николь Кидман была в этот раз номинирована в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме" за ее роль в картине "Хорошая плохая девочка", однако уступила победу актрисе Фернанде Торрес.
Вероятно, Николь надеялась все же получить статуэтку, поскольку приготовилась существенно. Актриса надела роскошное сверкающее платье от Модного дома Balenciaga, с которым сотрудничает, как амбассадор.
Это было кастомное платье в пол полностью расшитое мелким бисером. Его на талии, бедрах и бретельке украшали складки и драпировки.
На спине и одном плече у платья была тонкая, практически прозрачная сетка, которая создавала впечатление, что у актрисы голая спина. Сеточка полностью сливалась с оттенком ее кожи.
Также наряд украшал небольшой шлейф и разрез на юбке. Образ Николь дополнил красивый вечерний макияж, объемная прическа и украшения - массивные серьги с камнями, а также ее любимые часы.
Недавно на премьере фильма "Хорошая плохая девочка" Кидман появилась в роскошном розовом платье от Модного дома Balenciaga. Оно было полностью расшито объемными цветами из нежного шифона.
Читайте также:
- В полосатом костюме: Николь Кидман кокетливо позировала фотографам в Нью-Йорке
- В строгом наряде с голубым жабо: Николь Кидман блистала на гала-вечере в Беверли-Хиллз
- Выглядела необычно: Николь Кидман на премьере сериала в наряде от Bottega Veneta