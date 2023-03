Роскошная мамочка: Пэрис Хилтон продемонстрировала три гламурных образа в Нью-Йорке

42-летняя светская львица, звезда реалити и бизнесвумен Пэрис Хилтон, попала под прицел фотографов в Нью-Йорке. В этот город она прилетела, чтобы продвигать свои мемуары, которые совсем скоро выйдут. Поэтому она посетила несколько ток-шоу, где рассказала о книге, но также не упустила шанс немного рассказать и о своем новорожденном сыне Фениксе Бэрроне, который появился на свет в январе 2023 года с помощью суррогатной матери.

Первый образ звезды - это черное мини-платье водолазк с прозрачными рукавами, котрое она дополнила украшениями с бриллиантами, черными туфлями и солнцезащитными очками от Dolce & Gabbana.

Она также сделала гламурный макияж с красной помадой и уложила волосы в элегантную прическу с голливудской волной. Особое внимание привлекла сумка звезды, поскольку на ней было написано: the people who hurt you don't get the last word bag (за людьми, которые причинили тебе боль, последнее слово не остается).

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Также Пэрис сфотографировали в милом кружевном мини-платье, которое она сочетала с пальто и туфлями на ремешках. Под этот образ знаменитость сделала спокойный макияж в натуральной гамме, а также дополнила образ оригинальной сумкой с надписью МАМА.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

И третий лук эффектной блондинки - синее приталенное платье миди с камнями по бокам и на рукавах от бренда Jenny Packham. Наряд она дополнила белыми туфлями, бриллиантовыми серьгами и вечерним макияжем.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

