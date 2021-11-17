Роскошная пара: модница Оливия Палермо появилась на мероприятии с мужем

Они очень стильные и всегда тщательно продумывают свои появления на публике.

Нью-йоркская модница, светская львица и бизнесвумен Оливия Палермо вышла в свет со своим мужем-моделью Йоханнесом Хьюблом. Знаменитости вместе посетили показ фильма "Дом Гуччи" в Нью-Йорке и, как всегда, были невероятно стильными.

Оливия надела свободный изумрудный бархатный костюм с двубортным жакетом, который сочетала с черным топом, босоножками и клатчем, украшенным пайетками. Волосы она уложила в легкие локоны, а на глазах у знаменитости был насыщенный макияж с дуохромными тенями.

Оливия Палермо / Associated Press

Супруг Оливии был также очень элегантен, ведь надел серый костюм-тройку от бренда Thom Sweeney, который сочетал с голубой рубашкой, черным галстуком и коричневыми ботинками.

Оливия Палермо / Associated Press

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