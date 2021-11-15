Роскошная в платье Rodarte: подруга Ди Каприо - Камила Морроне - на светском вечере

24-летняя возлюбленная Леонардо Ди Каприо посетила 10-й гала-вечер Baby2Baby в Западном Голливуде.
Это благотворительная организация, которая занимается обеспечением детей в возрасте от 0 до 12 лет из бедных семей одеждой, подгузниками и другими предметами первой необходимости. Знаменитости охотно поддерживают инициативу, в том числе и девушка Ди Каприо.
Камила приехала на гала-вечер в расшитом пайетками серебристом платье от Rodarte. Наряд был на одной тонкой завязке вокруг шеи, декорированной брошью. Модель в нем выглядела ослепительно, дополнив образ легким макияжем на лице и слегка небрежной прической. Лео Ди Каприо, к сожалению, компанию девушке в этот вечер не составил.
Зато мы видели совместный выход Миранды Керр и ее мужа-миллиардера Эвана Шпигеля.
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