Роскошно и нежно: Леони Ханне на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в платье от украинского бренда

Известный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер - 35-летняя Леони Ханне - стала гостьей 80-го Венецианского кинофестиваля и очаровала своим нарядом.

Звезда выбрала невероятно нежное и роскошное платье от украинского бренда WONÁ Concept в пудровом оттенке. Наряд был разработан и сшит специально для Леони и этого события.

Верхняя часть платья выполнена из атласного шелка в виде бельевого корсета на тонких бретельках. На бедрах и талии платье было обтягивающим, подчеркивая стройную фигуру Леони.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Но главной изюминкой платья был длинный и пышный шлейф сделанный из множества оборок.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Дополнила образ девушка гламурным макияжем, прической, а также бриллиантовыми украшениями. На руках у нее были высокий белые полупрозрачный перчатки.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

В платьях от украинских брендов немка появляется уже не впервые. В прошлом году Леони также вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в платье от украинского бренда Milla Nova. Тогда у наряда было потрясающее декольте и декор золотыми пайетками.

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