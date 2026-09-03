Роскошный аксессуар футболиста: Уго Экитике появился в аэропорту с массивной сумкой Louis Vuitton

Футболист Уго Экитике / фото: instagram.com/hekitike

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Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Ливерпуль», 24-летний Уго Экитике оказался большим поклонником изысканных сумок.

Спортсмен продемонстрировал свою любовь к этому аксессуару, опубликовав в Instagram фото с дорожной сумкой Louis Vuitton Streamer 65 из коллекции «осень-зима 2024 года, дизайн которой разработал Фаррелл Уильямс.

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Футболист Уго Экитике / фото: instagram.com/hekitike

Эта модель является частью его масштабного видения мужской линейки бренда и воплощает фирменную эстетику путешествий Модного дома в более объемном и выразительном формате. Именно поэтому эта массивная сумка стала удачным выбором для появления Экитике в аэропорту.

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Однако из-за того, что Экитике нес сумку расстегнутой, она кажется ещё больше и массивнее, чем во время показа на подиуме.

Модель демонстрирует сумку на показе Louis Vuitton осень-зима 2024–2025 в рамках Недели моды в Париже / © Getty Images

Модель демонстрирует сумку на показе Louis Vuitton осень-зима 2024–2025 в рамках Недели моды в Париже / © Getty Images

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