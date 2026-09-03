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- Шоу-бизнес
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Роскошный аксессуар футболиста: Уго Экитике появился в аэропорту с массивной сумкой Louis Vuitton
Спортсмен добавляет в свой стиль очень заметные акценты.
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Ливерпуль», 24-летний Уго Экитике оказался большим поклонником изысканных сумок.
Спортсмен продемонстрировал свою любовь к этому аксессуару, опубликовав в Instagram фото с дорожной сумкой Louis Vuitton Streamer 65 из коллекции «осень-зима 2024 года, дизайн которой разработал Фаррелл Уильямс.
Эта модель является частью его масштабного видения мужской линейки бренда и воплощает фирменную эстетику путешествий Модного дома в более объемном и выразительном формате. Именно поэтому эта массивная сумка стала удачным выбором для появления Экитике в аэропорту.
Однако из-за того, что Экитике нес сумку расстегнутой, она кажется ещё больше и массивнее, чем во время показа на подиуме.