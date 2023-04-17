Роскошный образ: супермодель Миранда Керр надела на красную дорожку платье с открытыми плечами

Церемония проводится с 2012 года и вручается в трех категориях: математике, физике и науках о жизни. Лауреаты получают по 3 миллиона долларов призовых.

39-летняя австралийская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - вручение наград "Премия за прорыв" (Breakthrough Prize).

На красную дорожку звезда подиума вышла в роскошном образе - длинном платье фасона "русалка", созданном для нее брендом Zuhair Murad.

Наряд был однотонным, имел опущенные атласные бретельки и также оформленное атласом декольте.

Миранда Керр / Фото: Associated Press

Образ Миранда дополнила бриллиантовым колье и серьгами-пусетами. Также она собрала волосы в высокую прическу, а на лице у нее был яркий макияж с красной помадой.

Миранда Керр / Фото: Associated Press

На церемонию модель пришла со своим мужем - миллиардером Эваном Шпигелем. На красной дорожке пара мило обнималась, позируя перед камерами.

Миранда Керр и Эван Шпигель / Фото: Associated Press

Миранда Керр и Эван Шпигель / Фото: Associated Press

Читайте также: