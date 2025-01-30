Росли в строгости и ходили в церковь: Дженнифер Гарнер показала детские фото со своими сестрами

51-летняя американская актриса, продюсер и бывшая жена Бена Аффлека – Дженнифер Гарнер – опубликовала в своем Instagram серию детских фото, на которых она запечатлена со своими сестрами.

У актрисы две сестры – Мелисса и Сюзанн, Дженнифер – средняя сестра. На снимках они запечатлены в разные периоды – совсем маленькими и уже подростками.

instagram.com/jennifer.garner

instagram.com/jennifer.garner

Девочки родились в семье инженера-химика и учительницы английского языка в Западной Вирджинии.

instagram.com/jennifer.garner

instagram.com/jennifer.garner

Сестры Гарнер выросли в строгой семье, где поощрялись образование и дисциплина. Они ходили в церковь методистов, им не разрешали наносить макияж, красить волосы и прокалывать уши.

instagram.com/jennifer.garner

instagram.com/jennifer.garner

instagram.com/jennifer.garner

Мелисса и Сюзанн далеки от Голливуда и ведут закрытый образ жизни. Дженнифер поддерживает с ними тесные отношения, и они часто собираются на семейных мероприятиях.

Ранее, напомним, Дженнифер Гарнер повторила свой знаменитый образ из фильма 2004 года. В видео в Instagram актриса воссоздала сцену, в которой ее героиня готовится к большой вечеринке.

Дженнифер Гарнер / Фото: скриншот с видео

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