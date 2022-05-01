Россияне негодуют: пропагандистку Тину Канделаки тошнит от Анджелины Джоли

Кумир миллионов своим приездом во Львов вызвала в мире тюнингованных "под Анджелину" россиянок настоящую бурю.

Как известно, вчера Анджелина Джоли прибыла во Львов чтобы поддержать украинцев. Она встретилась с беженцами на вокзале, выпила кофе в одном из заведений в центре и даже была вынуждена бежать в укрытие, когда во Львове начал звучать сигнал воздушной тревоги.

Как оказалось, ее визит не носил официального характера, он не был организован в рамках гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций. Это была личная инициатива актрисы, которая таким образом решила поддержать украинцев.

Анджелина Джоли / Associated Press

Своим жестом солидарности, сделанным со свойственным Анджелине изяществом она сильно разозлила россиянок. Особенно тех, для кого еще недавно была кумиром. Целое поколение российских инстаграмных див и публичных особ годами худели, увеличивали себе губы и скулы в тщетной попытке быть похожими на Анджелину. Теперь же их мир рухнул.

Анджелина Джоли / Associated Press

Пропагандистка Тина Канделаки признается, что ее от Джоли теперь тошнит.

Пропагандистка недоумевает:

"Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР?

Почему ни одного западного артиста не взволновали, гибнущие все эти годы люди?

Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию антигуманисты и просто чудовища?"

Рядовые россиянки не отстают от своих вожатых, в соцсетях и комментариях на сайтах льются потоки яда и уже привычное "где она была эти 8 лет":

"ходячий скелет, с черепушкой на тонкой шее"

"Анжелина красотка, даже оверсайз на ней классно выглядит. Но почему Львов? Почему не Донецк, например. Или тем людям помощь не нужна."

"О, коллекционер деток приехала за пополнением коллекции."

Читайте также: