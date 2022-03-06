Россиянка Ирина Шейк выразила поддержку Украине

Модель российского происхождения – Ирина Шейк – которая уже много лет живет в США, выразила поддержку Украине и пообещала сделать пожертвование.
Еще в самом начале войны (Россия напала на Украину 24 февраля) Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram пост, в котором написала, что выступает на мир и молится. А также написала, что будет делать пожертвования.
"Нет войне. Я буду делать пожертвования @unicef и @redcrossukraine. Пожалуйста, проверьте мои истории на наличие ссылок и ресурсов для пожертвований и сделайте их, если можете. Молимся о мире", - написала Шейк.
Щедрое пожертвование для Украины собрали актеры Эштон Кутчер и его жена-украинка Мила Кунис. Также королева Великобритании Елизавета II пожертвовала внушительную сумму на помощь украинцам.
Весь мир поддерживает сегодня Украину и украинцев в этой страшной войне.
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