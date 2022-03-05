"Российская армия убивает мирных жителей и уничтожает наши дома": Екатерина Бужинская обратилась к россиянам

Певица призвала россиян выходить на митинги, чтобы остановить войну.
Екатерина Бужинская записала видеообращение к россиянам. Она призвала их не молчать, выходить на митинги, чтобы остановить войну.
"Мое обращение к россиянам!!!!Очнитесь!!!!Не молчите!!!В Украине идет война. Российская армия убивает мирных жителей, бомбит и уничтожает наши дома и города!!!! Льется кровь...это чудовищное преступление! Остановите агрессора, выходите на митинги!!!! Российские матери остановите ваших сыновей!!!Не пускайте их на войну в Украину!!!Требуйте прекратить этот ад!!!Нет войне!!! Украина победит хотите вы этого или нет! Бог на нашей стороне! Для нас это освободительная война, за нашу землю и народ, а не "операция", как говорят вам!!! не будьте слепы!!!" – написала Бужинская.
Читайте также:
- "Мы не собираемся сдаваться": Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу
- Опра Уинфри увлеклась Зеленским и написала трогательную речь об Украине
- Принц Чарльз и герцогиня Камилла помолились за Украину
- "Вы решаете свою судьбу": Леся Никитюк призвала россиян выходить на улицы
- Потап показал, как ему угрожают из России: "О! Ушли Угрозы! Значит, мы все делаем правильно!"
- В Нью-Йоркской Метрополитен-опере исполнили Гимн Украины и уволили российских оперных звезд
- Тина Кароль назвала Путина "сыном дьявола", а Маша Ефросинина в эмоциональном видео призвала россиян прийти в себя
- Джамала обратилась к россиянам: "Россия, не молчи! Скажи, что ты реально гуманная, но без "спасательной херни!"
- Светлана Лобода со слезами на глазах рассказала, как ее родственники прячутся в Украине в подвалах и метро из-за войны
- Стася Ровинская – дочь Снежаны Егорова – публично послала мать за российским кораблем
- Ким Кардашян на многомиллионную аудиторию в Instagram увлеклась президентом Зеленским
- "Не молчи": Катя Осадчая обратилась к Анне Седоковой
- Андрей Данилко эмоционально высказался о Путине: "Тебе нужно зайти в свой бункер и застрелиться на х*й!"
- Роберт Де Ниро о войне России с Украиной: "Мы должны что-то сделать... чтобы остановить такую агрессию"
- Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн