"Российская армия убивает мирных жителей и уничтожает наши дома": Екатерина Бужинская обратилась к россиянам

Певица призвала россиян выходить на митинги, чтобы остановить войну.

Екатерина Бужинская записала видеообращение к россиянам. Она призвала их не молчать, выходить на митинги, чтобы остановить войну.

"Мое обращение к россиянам!!!!Очнитесь!!!!Не молчите!!!В Украине идет война. Российская армия убивает мирных жителей, бомбит и уничтожает наши дома и города!!!! Льется кровь...это чудовищное преступление! Остановите агрессора, выходите на митинги!!!! Российские матери остановите ваших сыновей!!!Не пускайте их на войну в Украину!!!Требуйте прекратить этот ад!!!Нет войне!!! Украина победит хотите вы этого или нет! Бог на нашей стороне! Для нас это освободительная война, за нашу землю и народ, а не "операция", как говорят вам!!! не будьте слепы!!!" – написала Бужинская.

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