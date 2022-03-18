Российская блогерша Ника Белоцерковская поддержала Украину, а Оля Полякова ее поблагодарила за это

Российская блогерша Ника Белоцерковская поддержала Украину, а Оля Полякова ее поблагодарила за это

Оля Полякова поблагодарила российского блогера Нику Белоцерковскую за поддержку Украины.

"Это Ника! Она за нас!.. даже не так, она за правду! Испытывая ненависть ко всему российскому, не могу не чувствовать благодарность к тем россиянам, которые не молчат, с первых часов войны кричат о ситуации в нашей Украине и, конечно, рискуют…

СК России возбудил уголовное дело против блогера Вероники Белоцерковской за "фейки про действия российской армии".

Ведомство утверждает, что в ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Якобы в марте Белоцерковская на своей странице в Instagram опубликовала посты, где содержались "заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины". Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

Это первое уголовное дело, заведенное в России по этой статье на женщину… кстати, Ника на половину украинка!

Это за правду! Просто за освещение событий в Украине! Я так благодарна тебе и десяткам россиян, которые не боятся и ценой собственной безопасности, рискуя, все равно говорят! И помогают! Короче, с такими россиянами нам по пути!" - написала Полякова.

А вот и пост самой Белоцерковской. Она, к слову, родилась в украинском городе Одесса. Жила много лет в Санкт-Петербурге, но последнее время живет во Франции. Сообщается, что сейчас блогера объявили в международный розыск.

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