Рост 212 сантиметров, владеет тремя судами и воспитывает дочь: что известно о новом "Холостяке" Вячеславе Кравцове

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Сегодня, 16 октября, на канале СТБ стартовал 15-й сезон романтического реалити-шоу «Холостяк». Его главным героем стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. В этот вечер зрители увидели первые знакомства спортсмена с участницами и узнали больше о его жизни.

Вячеслав Кравцов/Instagram slava5555

Родился в Одессе и играл в НБА

Вячеслав родился 25 августа 1987 года в Одессе, а в 17 лет переехал в Киев. Его рост — 212 сантиметров, и на баскетбольной площадке он играет на позиции центрового.

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За свою карьеру Кравцов выступал за европейские клубы, а также играл в НБА за «Детройт Пистонс» и «Финикс Санз». Много лет он представлял Украину в составе национальной сборной.

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Вячеслав Кравцов/Instagram holostyakstb

Познакомился с будущей женой в социальных сетях

Личная жизнь спортсмена также связана с романтической историей. С моделью Элиной Руденко, обладательницей титула первой вице-Мисс Украины-2015, он начал общаться в социальных сетях.

Их первое свидание состоялось зимой 2017 года на киевском вокзале. Тогда Вячеслав после травмы передвигался на костылях, поэтому девушке пришлось самой нести тяжелый чемодан.

Вячеслав Кравцов делает предложение Элине Руденко/Instagram mostvideo.tv

В 2019 году влюбленные поженились, а в феврале 2021 года у них родилась дочь Мелисса.

Элина Руденко и Вячеслав Кравцов/Instagram skulimovskaya_elena

Вячеслав Кравцов с дочерью/Instagram slava5555

Вячеслав Кравцов с дочерью/Instagram slava5555

Рассказал, почему распался брак

По словам Кравцова, у них с женой были крепкие чувства, и они были счастливы вместе. Однако длительная разлука сказалась на их отношениях. Спортсмен рассказал, что из-за его отъезда они не виделись полгода. Общение на расстоянии постепенно отдалило их друг от друга, участились ссоры. В конце концов супруги откровенно поговорили и решили расстаться.

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После разрыва Вячеслав поддерживает тесные отношения с дочерью и регулярно проводит с ней время. Сам он, по его словам, уже три года не состоит в романтических отношениях.

Вячеслав Кравцов/Instagram slava5555

Вложил заработанное в недвижимость и суда

После многих лет спортивной карьеры за рубежом Кравцов вернулся в Украину. Он признался, что уже несколько лет задумывается о завершении профессиональной карьеры. Заработанные средства Вячеслав вкладывал в недвижимость и предпринимательство. Он открыл собственный бизнес в сфере морской логистики и, по его словам, владеет тремя грузовыми судами.

Вячеслав Кравцов/Instagram slava5555

Вячеслав Кравцов/Instagram slava5555

Поделился личным и объяснил, зачем пришел на шоу

Во время презентации баскетболист также рассказал о тяжелом испытании, которое выпало на долю его семьи: у его матери диагностировали рак. По словам Вячеслава, врачи не могут сказать, сколько времени ей осталось.

Кравцов подчеркнул, что готов к новым отношениям и хочет встретить женщину, с которой сможет провести всю жизнь. Именно это желание привело его на шоу «Холостяк». Спортсмен признал: хотя в профессиональной жизни он привык многое просчитывать заранее, с чувствами такой подход не работает.

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Вячеслав Кравцов/Instagram slava5555

Вячеслав Кравцов/Instagram slava5555

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