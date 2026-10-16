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Рост 212 сантиметров, владеет тремя судами и воспитывает дочь: что известно о новом "Холостяке" Вячеславе Кравцове
39-летний баскетболист пришел на романтическое реалити-шоу в поисках любви.
Сегодня, 16 октября, на канале СТБ стартовал 15-й сезон романтического реалити-шоу «Холостяк». Его главным героем стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. В этот вечер зрители увидели первые знакомства спортсмена с участницами и узнали больше о его жизни.
Родился в Одессе и играл в НБА
Вячеслав родился 25 августа 1987 года в Одессе, а в 17 лет переехал в Киев. Его рост — 212 сантиметров, и на баскетбольной площадке он играет на позиции центрового.
За свою карьеру Кравцов выступал за европейские клубы, а также играл в НБА за «Детройт Пистонс» и «Финикс Санз». Много лет он представлял Украину в составе национальной сборной.
Познакомился с будущей женой в социальных сетях
Личная жизнь спортсмена также связана с романтической историей. С моделью Элиной Руденко, обладательницей титула первой вице-Мисс Украины-2015, он начал общаться в социальных сетях.
Их первое свидание состоялось зимой 2017 года на киевском вокзале. Тогда Вячеслав после травмы передвигался на костылях, поэтому девушке пришлось самой нести тяжелый чемодан.
В 2019 году влюбленные поженились, а в феврале 2021 года у них родилась дочь Мелисса.
Рассказал, почему распался брак
По словам Кравцова, у них с женой были крепкие чувства, и они были счастливы вместе. Однако длительная разлука сказалась на их отношениях. Спортсмен рассказал, что из-за его отъезда они не виделись полгода. Общение на расстоянии постепенно отдалило их друг от друга, участились ссоры. В конце концов супруги откровенно поговорили и решили расстаться.
После разрыва Вячеслав поддерживает тесные отношения с дочерью и регулярно проводит с ней время. Сам он, по его словам, уже три года не состоит в романтических отношениях.
Вложил заработанное в недвижимость и суда
После многих лет спортивной карьеры за рубежом Кравцов вернулся в Украину. Он признался, что уже несколько лет задумывается о завершении профессиональной карьеры. Заработанные средства Вячеслав вкладывал в недвижимость и предпринимательство. Он открыл собственный бизнес в сфере морской логистики и, по его словам, владеет тремя грузовыми судами.
Поделился личным и объяснил, зачем пришел на шоу
Во время презентации баскетболист также рассказал о тяжелом испытании, которое выпало на долю его семьи: у его матери диагностировали рак. По словам Вячеслава, врачи не могут сказать, сколько времени ей осталось.
Кравцов подчеркнул, что готов к новым отношениям и хочет встретить женщину, с которой сможет провести всю жизнь. Именно это желание привело его на шоу «Холостяк». Спортсмен признал: хотя в профессиональной жизни он привык многое просчитывать заранее, с чувствами такой подход не работает.