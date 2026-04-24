Украинский баскетболист - 38-летний Вячеслав Кравцов - стал главным героем нового сезона реалити-шоу "Холостяк". И теперь интерес к его жизни вышел далеко за пределы баскетбольной площадки. Что известно о жизни спортсмена, рассказываем в нашем материале.

Путь к большому спорту

Вячеслав Кравцов родился 25 августа 1987 года в Одессе. В 17-летнем возрасте переехал в Киев. Он с детства увлекался спортом, но именно баскетбол стал делом его жизни. Благодаря высокому росту - 212 см - и физическим данным он быстро обратил на себя внимание тренеров. Уже в юном возрасте Вячеслав начал профессиональную карьеру и постепенно закрепился в составе сильных команд.

Карьера баскетболиста

Кравцов - один из самых успешных украинских баскетболистов своего поколения. Он играл за ряд европейских клубов, а также имел опыт выступлений в НБА. Спортсмен, в частности, выступал за такие команды, как Detroit Pistons и Phoenix Suns. Хотя его карьера в США не была длительной, сам факт участия в сильнейшей баскетбольной лиге мира - уже значительное достижение.

Вячеслав много лет выступал за национальную сборную Украины, представляя страну на международных турнирах, в частности чемпионатах Европы. Уже более 10 лет возглавляет национальную сборную Украины по баскетболу и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей, набранных очков и подборов.

Его игровое амплуа - центровой. Он известен своей игрой под кольцом, блок-шотами и мощным физическим присутствием на площадке.

Личная жизнь

Несмотря на публичность, Вячеслав всегда старался не выносить личную жизнь на публику. Известно, что в 2019 году Кравцов сделал предложение "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украина-2015" Элине Руденко. В конце 2019 года пара поженилась, а в 2021 году у них родилась дочь Мелисса. Несколько лет назад Вячеслав развелся.

Вячеслав Кравцов с дочерью

Вячеслав имеет собственный бизнес в сфере морской логистики.

Новый этап в жизни

Участие в романтическом реалити-шоу - это необычный шаг для профессионального спортсмена. Но для Кравцова это возможность проявиться с другой стороны - не как игрока, а как мужчины, который ищет любовь. Впереди Вячеслава ждет важный матч, за которым будут наблюдать тысячи зрителей, - уже не на баскетбольной площадке, а в личной жизни.

По словам самого спортсмена, сейчас он открыт к серьезным отношениям и хочет найти человека, с которым сможет построить крепкую семью.