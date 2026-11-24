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- Шоу-бизнес
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Розалия появилась на церемонии в Барселоне в головном уборе в виде голубя
С головы поп-звезды словно слетел голубь, застывший в полёте.
Испанская поп-звезда Розалия посетила церемонию Los 40 Music Awards в Барселоне. Платье Розалии было создано по заказу модным домом Maison Margiela. Это облегающая атласная модель длины макси с воротником-галтером, глубоким вырезом и поясом на талии. Однако главной изюминкой образа стал поистине фантастический головной убор в виде белого голубя, взлетающего с головы певицы. Его когти зависли прямо над кольцеобразным ореолом из светлых волос.
Этот головной убор из кутюрной коллекции Child’s Play «Осень 2026» от Роберта Вуна. Необычный образ выглядел сказочно, что вполне соответствует источникам вдохновения дизайнера. Роберт Вун черпал вдохновение в творчестве режиссёра Хаяо Миядзаки, известного по мультфильмам «Мой сосед Тоторо» и «Унесённые призраками». Дизайнера восхищала способность детских историй, особенно сказочных, передавать зрителям более глубокие, порой мрачные и философские темы.
Коллекция Вуна гармонично перекликается с тематикой нового альбома Розалии «LUX», в котором певица также поднимает серьезные вопросы с помощью фантастических образов. Птицы стали одним из повторяющихся мотивов её творчества, более того, в конце клипа на песню «Berghain» она даже превращается в голубя.
Голубей традиционно считают символом мира и обновления, а в альбоме Розалии прослеживаются духовные мотивы. В последнее время певица часто появляется в образах с ангельскими элементами, которые соответствуют этой эстетике. На церемонии Latin Grammy Awards она выбрала белое платье с перьевыми плечами и объёмной пышной юбкой. Кольцо из светлых волос также стало продуманной деталью, призванной создать ощущение чего-то неземного, ведь оно напоминало нимб.
На церемонии Los 40 Music Awards Розалия получила больше всего наград среди всех номинантов, в частности она победила в категориях: «Лучший альбом», «Лучший музыкальный клип» и «Лучший тур», а также получила награду Global Icon Award.