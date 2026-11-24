Розалия / © Getty Images

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Испанская поп-звезда Розалия посетила церемонию Los 40 Music Awards в Барселоне. Платье Розалии было создано по заказу модным домом Maison Margiela. Это облегающая атласная модель длины макси с воротником-галтером, глубоким вырезом и поясом на талии. Однако главной изюминкой образа стал поистине фантастический головной убор в виде белого голубя, взлетающего с головы певицы. Его когти зависли прямо над кольцеобразным ореолом из светлых волос.

Розалия / © Getty Images

Этот головной убор из кутюрной коллекции Child’s Play «Осень 2026» от Роберта Вуна. Необычный образ выглядел сказочно, что вполне соответствует источникам вдохновения дизайнера. Роберт Вун черпал вдохновение в творчестве режиссёра Хаяо Миядзаки, известного по мультфильмам «Мой сосед Тоторо» и «Унесённые призраками». Дизайнера восхищала способность детских историй, особенно сказочных, передавать зрителям более глубокие, порой мрачные и философские темы.

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Розалия / © Getty Images

Коллекция Вуна гармонично перекликается с тематикой нового альбома Розалии «LUX», в котором певица также поднимает серьезные вопросы с помощью фантастических образов. Птицы стали одним из повторяющихся мотивов её творчества, более того, в конце клипа на песню «Berghain» она даже превращается в голубя.

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Голубей традиционно считают символом мира и обновления, а в альбоме Розалии прослеживаются духовные мотивы. В последнее время певица часто появляется в образах с ангельскими элементами, которые соответствуют этой эстетике. На церемонии Latin Grammy Awards она выбрала белое платье с перьевыми плечами и объёмной пышной юбкой. Кольцо из светлых волос также стало продуманной деталью, призванной создать ощущение чего-то неземного, ведь оно напоминало нимб.

Розалия на церемонии Latin Grammy Awards / © Associated Press

На церемонии Los 40 Music Awards Розалия получила больше всего наград среди всех номинантов, в частности она победила в категориях: «Лучший альбом», «Лучший музыкальный клип» и «Лучший тур», а также получила награду Global Icon Award.

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