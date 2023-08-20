Рожать уже скоро: беременную Кортни Кардашьян запечатлели на прогулке в Лос-Анджелесе

Беременную Кортни Кардашьян запечатлели папарацци, когда она со своей падчерицей Алабамой Баркер покидали ресторан Cecconi’s в Лос-Анджелесе.

44-летняя Кортни, которая ждет своего первого ребенка от 47-летнего мужа Трэвиса Баркера, продемонстрировала свой животик в полностью черном образе.

На Кардашьян был черный полупрозрачный топ с длинными рукавами и черные брюки, слегка расклешенные снизу. В руках она несла черную сумку Birkin, а на лице у нее были черные солнцезащитные очки.

Вместе со своей 17-летней падчерицей (дочерью Трэвиса от предыдущего брака), Кортни сходила на обед. Юная девушка была одета в черные штаны, кофту и просторную футболку, а ее длинные белые волосы были распущены.

Кортни Кардашьян с падчерицей Алабамой Баркер / Фото: Getty Images

Кортни уже на финальной прямой своей четвертой беременности. Недавно звезда в леопардовом купальнике демонстрировала свой живот, когда находилась на отдыхе.

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