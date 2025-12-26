- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 2 мин
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм отвели детей на встречу с Санта-Клаусом
Модель поделилась в Сети серий фото с семейного отдыха.
38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала в своем Instagram, как провела с бойфрендом — 58-летним актером Джейсоном Стэтхэмом — и их общими детьми рождественские выходные. Они отвели 8-летнего сына Джека Оскара и трехлетнюю дочь Изабеллу Джеймс в резиденцию Санта-Клауса.
Дети были рады пообщаться с этим сказочным персонажем — они фотографировались с ним, гуляли по его дому, а Джек Оскар даже написал письмо со своими пожеланиями.
Судя по улыбке Джейсона, ему было тоже весело.
Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.
Ранее, напомним, Джейсон Стэтхэм с сыном Джеком Оскаром побывали на финальной гонке «Формулы-1» сезона 2026 года в Абу-Даби.