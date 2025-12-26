Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм отвели детей на встречу с Санта-Клаусом

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Реклама

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала в своем Instagram, как провела с бойфрендом — 58-летним актером Джейсоном Стэтхэмом — и их общими детьми рождественские выходные. Они отвели 8-летнего сына Джека Оскара и трехлетнюю дочь Изабеллу Джеймс в резиденцию Санта-Клауса.

Дети были рады пообщаться с этим сказочным персонажем — они фотографировались с ним, гуляли по его дому, а Джек Оскар даже написал письмо со своими пожеланиями.

Дети Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Сын Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дети Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм у Санта-Клауса / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Судя по улыбке Джейсона, ему было тоже весело.

Реклама

Джейсон Стэтхэм с детьми / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь и сын Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

Ранее, напомним, Джейсон Стэтхэм с сыном Джеком Оскаром побывали на финальной гонке «Формулы-1» сезона 2026 года в Абу-Даби.