Рози Хантингтон-Уайтли и Линдсей Лохан оделись одинаково — на ком лучше сидит наряд от Saint Laurent
Две звезды выбрали total look от известного бренда — выбираем, кому он больше идет.
38-летняя британская супермодель, экс-«ангел» Victoria’s Secret и возлюбленная актера Джейсона Стэтхэма — Рози Хантингтон-Уайтли — посетила показ женской коллекции Saint Laurent осень/зима 2026-2027 в рамках Парижской недели моды. Для такого события она выбрала total look от этого бренда, состоящий из белой блузки с огромным бантом на груди, кожаных куртки и юбки, а также белых остроносых слингбэков на шпильках. Выглядела модель очень стильно.
В таком же total look от Saint Laurent снялась в фотосессии для Vogue Arabia 39-летняя американская актриса Линдсей Лохан. Она позировала у окна небоскреба в Дубае. Свой образ звезда дополнила крупными серьгами с жемчужинами.