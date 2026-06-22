Рози Хантингтон-Уайтли показала милые фото Джейсона Стэтхэма с их детьми

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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39-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — и 58-летний актер Джейсон Стэтхэм воспитывают двоих детей: 9-летнего сына Джека Оскара и 4-летнюю дочь Изабеллу Джеймс.

В своем Instagram модель показала милые фото своего возлюбленного с их детьми в честь Дня отца. Снимки были сделаны во время их семейных отпусков на море и на природе.

Джейсон Стэтхэм с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с сыном / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с сыном и дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

«Мы тебя очень любим», — подписала фото Рози.

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Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, брутальный Джейсон Стэтхэм в брюках с подтяжками устроил фотосессию у ретро-спорткара.

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