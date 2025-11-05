Рози Хантингтон-Уайтли показала милые фото своих детей от Джейсона Стэтхэма

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли и ее возлюбленный — 58-летний актер Джейсон Стэтхэм — воспитывают двух детей: 8-летнего сына Джека Оскара и трехлетнюю дочь Изабеллу Джеймс. Фото с ними модель и опубликовала в своем Instagram.

На снимках мальчик и девочка запечатлены вместе — они держатся за руки и позируют в обнимку. Традиционно лиц детей Рози не показывает, поэтому они всегда сняты со спины или боком.

Дети Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дети Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дети Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Фото Джека и Изабеллы получились очень милыми.

Дети Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дети Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли появилась на красной дорожке в Венеции. Звезда вышла на красную дорожку 82-го Венецианского кинофестиваля перед премьерой фильма «Франкенштейн».