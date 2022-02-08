Рози Хантингтон-Уайтли показала первое фото и назвала имя новорожденной дочери

Рози Хантингтон-Уайтли показала первое фото и назвала имя новорожденной дочери

Знаменитая модель поделилась радостными новостями с поклонниками.

На прошлой неделе стало известно, что актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, стали родителями во второй раз. О пополнении журналистам сообщил близкий родственник пары.

Сегодня, 8 февраля, Рози лично подтвердила, что родила дочь 2 февраля. Более того, показала первое фото ребенка. Также знаменитая модель сообщила, что ее дочь зовут Изабелла Джеймс Стэтхэм.

Также пара воспитывает сына Джека, который родился 24 июня 2017 года.

Читайте также: