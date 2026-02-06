ТСН в социальных сетях

Рози Хантингтон-Уайтли устроила для дочери праздник с принцессами в честь ее дня рождения

Дочери модели исполнилось 4 года, и она показала, как прошел праздник.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли – мама двух детей: сына Джека Оскара и дочери Изабеллы Джеймс. Их отец — возлюбленный модели, 58-летний актер Джейсон Стэтхэм.

2 февраля у дочери звездной пары был день рождения. Изабелле исполнилось 4 года. В своем Instagram Рози показала, какой праздник организовала для ребенка.

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Это была тематическая вечеринка с аниматорами, одетыми в диснеевских принцесс. Сама Изабелла была в пышном розовом платье с рукавами-фонариками, с бантиками и короной на голове. Не сомневаемся, что девочка осталась довольна таким праздником.

Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала редкие фото со Стэтхэмом и рассказала, где они зачали своего первого ребенка.

