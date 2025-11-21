- Дата публикации
Рози Хантингтон-Уайтли в асимметричном купальнике сверкнула стройной фигурой
Звезда прилетела в Бразилию по рабочим делам.
38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли прилетела в Рио-де-Жанейро, чтобы принять участие в рабочей съемке. Что это за проект, она не рассказала, но опубликовала серию фото в своем Instagram.
Рози позировала в асимметричном молочном купальнике с вырезом на животе и золотой деталью. «Рио, ты украл мое сердце», — подписала снимки модель.
Несколько фото были более пикантного характера. Хантингтон-Уайтли позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли — мама двух детей. Вместе с возлюбленным — 58-летним актером Джейсоном Стэтхэмом — они воспитывают 8-летнего сына Джека Оскара и трехлетнюю дочь Изабеллу Джеймс. Недавно модель показывала с ними фото.