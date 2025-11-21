ТСН в социальных сетях

Рози Хантингтон-Уайтли в асимметричном купальнике сверкнула стройной фигурой

Звезда прилетела в Бразилию по рабочим делам.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли прилетела в Рио-де-Жанейро, чтобы принять участие в рабочей съемке. Что это за проект, она не рассказала, но опубликовала серию фото в своем Instagram.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози позировала в асимметричном молочном купальнике с вырезом на животе и золотой деталью. «Рио, ты украл мое сердце», — подписала снимки модель.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Несколько фото были более пикантного характера. Хантингтон-Уайтли позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли — мама двух детей. Вместе с возлюбленным — 58-летним актером Джейсоном Стэтхэмом — они воспитывают 8-летнего сына Джека Оскара и трехлетнюю дочь Изабеллу Джеймс. Недавно модель показывала с ними фото.

