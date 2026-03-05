Рози Хантингтон-Уайтли в белоснежном костюме сверкнула черным бюстгальтером на фэшн-шоу

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли в рамках Недели моды в Париже посетила показ бренда Tom Ford.

На фэшн-ивенте модель появилась в белоснежном костюме, который состоял из двубортного жакета и брюк свободного кроя со стрелками и черными акцентными полосками на талии. Под жакетом на ней был лишь черный бюстгальтер с сеточкой, которым она периодически светила на камеры. Сверху Рози накинула и завязала молочный свитер.



Аутфит Хантингтон-Уайтли дополнила черными лакированными остроносыми туфлями. У нее была укладка с мягкими локонами, макияж с бежево-ягодной помадой и молочный маникюр. На лице у модели были солнцезащитные черные очки, в ушах — бриллиантовые серьги, на шее — ожерелье-цепочка с бриллиантами, а на руке — кольцо из этого комплекта.

