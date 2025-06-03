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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Рози Хантингтон-Уайтли в белоснежном костюме засветила подкачанный пресс в спортзале

Модель продемонстрировала красивый образ total white.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — после посещения и выхода на красную дорожку на 78-м Каннском кинофестивале, где она продемонстрировала образ в элегантном черном платье от Balenciaga, вернулась к своей рутине.

В своем Instagram она похвасталась красивым образом total white. Рози примерила спортивный костюм от Alo, который состоял их куртки-ветровки, топа и спортивных штанов.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Образ модели дополняли крупные солнцезащитные очки. Также заметно, что она сделала новое окрашивание волос, добавив у лица светлые пряди.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На одном из снимков Хантингтон-Уайтли позировала в спортзале. Внимание привлекает подкачанный пресс звезды — результат регулярный тренировок налицо.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли — мама двух детей: 7-летнего Джека Оскара и трехлетней Изабеллы Джеймс, отцом которых является 57-летний актер Джейсон Стэтхэм. Недавно дети вместе с мамой снялись в своей первой рекламе.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

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