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- Шоу-бизнес
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Рози Хантингтон-Уайтли в белоснежном костюме засветила подкачанный пресс в спортзале
Модель продемонстрировала красивый образ total white.
38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — после посещения и выхода на красную дорожку на 78-м Каннском кинофестивале, где она продемонстрировала образ в элегантном черном платье от Balenciaga, вернулась к своей рутине.
В своем Instagram она похвасталась красивым образом total white. Рози примерила спортивный костюм от Alo, который состоял их куртки-ветровки, топа и спортивных штанов.
Образ модели дополняли крупные солнцезащитные очки. Также заметно, что она сделала новое окрашивание волос, добавив у лица светлые пряди.
На одном из снимков Хантингтон-Уайтли позировала в спортзале. Внимание привлекает подкачанный пресс звезды — результат регулярный тренировок налицо.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли — мама двух детей: 7-летнего Джека Оскара и трехлетней Изабеллы Джеймс, отцом которых является 57-летний актер Джейсон Стэтхэм. Недавно дети вместе с мамой снялись в своей первой рекламе.