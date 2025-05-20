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- Шоу-бизнес
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Рози Хантингтон-Уайтли в бикини приняла душ на пляже и сверкнула стройной фигурой
Как и многие другие знаменитости, модель находится сейчас во Франции, где проходит известный международный кинофестиваль.
38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — уже успела продефилировать по красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля.
Она появилась перед камерами фотографов во Дворце фестивалей в алом макси-платье без бретелек, с драпировкой и с небольшой накидкой от Balenciaga Haute Couture. Модель дополнила свой лук черными классическими туфлями-лодочками на каблуках, у нее в ушах были серьги-клипсы, красивое колье на шее, а на пальце сверкало кольцо с крупным камнем.
Однако Рози успела не только выйти на красную дорожку, но и похвастаться своей стройной фигурой на пляже на Лазурном берегу.
Она позировала под летним душем, обустроенном между скалами. На Рози было бикини от Burberry с принтом в виде фирменной клетки бренда.
Фигура модели выглядит потрясающе — внимание привлекает ее подкачанный пресс.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли скопировала образ Николь Кидман и вышла в свет в платье со шнуровкой.