Рози Хантингтон-Уайтли в бикини приняла душ на пляже и сверкнула стройной фигурой

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — уже успела продефилировать по красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Она появилась перед камерами фотографов во Дворце фестивалей в алом макси-платье без бретелек, с драпировкой и с небольшой накидкой от Balenciaga Haute Couture. Модель дополнила свой лук черными классическими туфлями-лодочками на каблуках, у нее в ушах были серьги-клипсы, красивое колье на шее, а на пальце сверкало кольцо с крупным камнем.

Однако Рози успела не только выйти на красную дорожку, но и похвастаться своей стройной фигурой на пляже на Лазурном берегу.

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Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Она позировала под летним душем, обустроенном между скалами. На Рози было бикини от Burberry с принтом в виде фирменной клетки бренда.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Фигура модели выглядит потрясающе — внимание привлекает ее подкачанный пресс.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли скопировала образ Николь Кидман и вышла в свет в платье со шнуровкой.

© Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images