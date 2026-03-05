Рози Хантингтон-Уайтли в двух эффектных образах блистала на Неделе моды в Париже

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Реклама

Возлюбленная Джейсона Стэтхэма и мать его двоих детей посетила показ женской коллекции Alaïa осень/зима 2026-2027 в Париже. Рози приехала на показ в сине-белом макси-платье с бахромой, декорированном белой деталью, дополнив образ синими колготами, босоножками на каблуках и красной кожаной сумкой на короткой ручке. Рози Хантингтон распустила длинные белокурые волосы и сделала выразительный макияж в теплых оттенках, а также надела широкий браслет на запястье и несколько колец.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Также Рози Хантингтон позировала для фотографов по прибытии на показ женской коллекции Saint Laurent осень/зима 2026-2027, представленной в Париже. Для этого выхода супермодель выбрала белую блузку с огромным бантом на груди, дополнив ее кожаной курткой и кожаной юбкой и белыми остроносыми слингбэками на шпильках. Волосы ее были распущены, макияж такой же в теплых оттенках, а в ушах сверкали золотые серьги небольшого размера.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Ранее мы показывали, в каком образе модель Кейт Мосс появилась на показе Tom Ford на Парижской неделе моды.