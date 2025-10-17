Рози Хантингтон-Уайтли в кружевном нижнем белье засветила подкачанный пресс

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли выпустила новую коллекцию своей именной линейки нижнего белья Rosie Lingerie для бренда Marks & Spencer, с которым она давно сотрудничает. В ее рекламе снялась, конечно, сама модель, а видео с бекстэйджа показала в своем Instagram.

Рози позировала в черном кружевном комплекте и черной кожаной куртке, а также в кружевном кэтсьюте, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Особого внимания заслуживает подкачанный пресс модели — это результат регулярных тренировок в спортзале. Она любит функциональные тренировки с тренером — и результат не заставляет себя ждать.

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и ее возлюбленный — 58-летний актер Джейсон Стэтхэм — позировали в обнимку в новой фотосессии. Они появились на новых снимках осенней промокампании Falconeri, итальянского бренда, который специализируется на одежде из кашемира. Это уже не первое их сотрудничество.