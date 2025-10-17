- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
Рози Хантингтон-Уайтли в кружевном нижнем белье засветила подкачанный пресс
Модель поделилась в Сети видео с бекстэйджа съемок рекламы для линейки нижнего белья.
38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли выпустила новую коллекцию своей именной линейки нижнего белья Rosie Lingerie для бренда Marks & Spencer, с которым она давно сотрудничает. В ее рекламе снялась, конечно, сама модель, а видео с бекстэйджа показала в своем Instagram.
Рози позировала в черном кружевном комплекте и черной кожаной куртке, а также в кружевном кэтсьюте, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру.
Особого внимания заслуживает подкачанный пресс модели — это результат регулярных тренировок в спортзале. Она любит функциональные тренировки с тренером — и результат не заставляет себя ждать.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и ее возлюбленный — 58-летний актер Джейсон Стэтхэм — позировали в обнимку в новой фотосессии. Они появились на новых снимках осенней промокампании Falconeri, итальянского бренда, который специализируется на одежде из кашемира. Это уже не первое их сотрудничество.