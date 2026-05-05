- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Рози Хантингтон-Уайтли в платье с пикантным декольте блистала на Met Gala в Нью-Йорке
Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли посетила Met Gala 2026, прошедший минувшей ночью в Нью-Йорке.
Там в Метрополитен-музее, состоялось самое главное событие в модной индустрии — ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2026. Он был посвящен открытию выставки «Costume Art»(«Искусство костюма»), которая представляет одежду как самостоятельный художественный объект.
39-летняя Рози Хантингтон-Уайтли появилась перед камерами в платье с корсетным верхом, расшитым камнями и плиссированной юбкой от Burberry. Она собрала светлые волосы в высокую прическу, сделала красивый выразительный макияж глаз и надела серьги-клипсы в уши и колье от Tiffany & Co.
Напомним, на Met Gaga произвела фурор Ким Кардашьян. Она появилась в скульптурном нагруднике, который красили в автомастерской.