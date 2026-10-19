Рози Хантингтон-Уайтли вернулась на подиум Victoria’s Secret после 16-летнего перерыва: роскошные образы модели

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

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В Лос-Анджелесе состоялось грандиозное шоу-показ бренда нижнего белья Victoria’s Secret. На подиум вышли легендарные модели бренда — любимицы публики, а также те, кто уже давно не участвовал в шоу; в частности, своим возвращением на подиум порадовала поклонников британская поп-модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

39-летняя звезда вышла на подиум Victoria’s Secret после 16-летнего перерыва. Она продемонстрировала образ в мерцающем кружевном комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера, трусиков и пояса для чулок.

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Образ дополняла юбка-сетка с кристаллами, а также колье на шее. Огромные серебристо-белые крылья Рози особенно привлекали внимание и делали её ангельский образ незабываемым.

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Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Кроме того, модель продемонстрировала на подиуме образ и без крыльев, но он был не менее эффектным. Образ включал белое кружевное боди и объёмную пушистую шубу в пол.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Ранее Хантингтон-Уайтли была постоянной участницей показов бренда, принимая участие в ежегодных показах с 2006 по 2010 год. Теперь же модель рассказала британскому Vogue, что она «в восторге» от возобновления сотрудничества с «самым известным культовым американским брендом».

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