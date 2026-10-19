ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Рози Хантингтон-Уайтли вернулась на подиум Victoria’s Secret после 16-летнего перерыва: роскошные образы модели

Британская звезда вновь надела крылья ангела и продемонстрировала два эффектных наряда, в которых сочетались кружево, блеск кристаллов и роскошные фактуры.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялось грандиозное шоу-показ бренда нижнего белья Victoria’s Secret. На подиум вышли легендарные модели бренда — любимицы публики, а также те, кто уже давно не участвовал в шоу; в частности, своим возвращением на подиум порадовала поклонников британская поп-модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

39-летняя звезда вышла на подиум Victoria’s Secret после 16-летнего перерыва. Она продемонстрировала образ в мерцающем кружевном комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера, трусиков и пояса для чулок.

Образ дополняла юбка-сетка с кристаллами, а также колье на шее. Огромные серебристо-белые крылья Рози особенно привлекали внимание и делали её ангельский образ незабываемым.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Кроме того, модель продемонстрировала на подиуме образ и без крыльев, но он был не менее эффектным. Образ включал белое кружевное боди и объёмную пушистую шубу в пол.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Ранее Хантингтон-Уайтли была постоянной участницей показов бренда, принимая участие в ежегодных показах с 2006 по 2010 год. Теперь же модель рассказала британскому Vogue, что она «в восторге» от возобновления сотрудничества с «самым известным культовым американским брендом».

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie