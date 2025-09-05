"Розлюби": Мария Бурмака и Vlad Darwin презентовали чувственную дуэтную песню

Мария Бурмака и Vlad Darwin

Мария Бурмака и Vlad Darwin презентовали дуэтную песню "Розлюби" - хит, которому сегодня исполнилось 30 лет. Артисты вдохнули новый смысл в композицию, под которую ностальгируют целые поколения меломанов из 90-х.

Кстати, именно сегодня, 5 сентября, день рождения автора слов песни Бориса Чипа.

Дуэт Бурмаки и Дарвина родился спонтанно - благодаря TikTok. Влад записал кавер-версию на песню, которую назвал одной из самых красивых в истории новейшей украинской музыки. Мария поделилась видео, и оно уже в первый день набрало сотни тысяч просмотров.

"В 90-е, еще школьником, я заслушивал песню "Розлюби" до дыр - это был мой мир, а моя любовь к украинской музыке началась именно тогда. Прошло почти тридцать лет - и теперь я пою эту песню в дуэте с народной артисткой, которая за все это время ни разу не изменила себе, музыке и Украине. Впервые я исполняю произведение другого автора, но эта песня будто обо мне. В ней я чувствую свою силу и глубину как артиста. Слова "Розлюби мене, позабудь мене" я не раз хотел сказать, когда знал наперед, что отношения приведут к болезненному финалу.

Артисты также выпустили эмоциональный клип, который напоминает короткометражный фильм.

Режиссером клипа стал Максим Тужилин. Съемки прошли на территории Дибровского конного завода - крупнейшего конного хозяйства современной Украины. В видео появится самый большой табун породистых лошадей Украины, а также интерьеры старинного 140-летнего завода, который работает по сей день.

По сюжету, лирическая героиня Марии Бурмаки возвращается в места своей юности. Она вспоминает спортивное прошлое, тренировки по конкуру и непростые отношения с тренером, где переплетались профессиональные амбиции и романтика. Из-за давления и требовательности наставника юная, уязвимая спортсменка оставляет большой спорт, который навсегда ассоциируется для нее с болезненной любовью.

Спустя почти 40 лет, созерцая, как мимо нее мчится огромный табун лошадей в почти не изменившемся месте, Мария переосмысливает свою жизнь.

Роль тренера из прошлого исполнил Vlad Darwin, а "юную" Марию сыграла молодая украинская спортсменка Милана Джун.

Клип получился динамичным и с кинематографическим сюжетом.

"Эта песня для меня особенная. Я написала ее тридцать лет назад - на стихи Бориса Чипа, неизвестного мне молодого поэта, который передал мне листочек с этими строками. Тогда песня "Розлюби" была о моей юности, о настоящих и безудержных чувствах, которые невозможно забыть. Этой весной мы неожиданно спели ее с Владом Дарвиным - сначала как импровизацию, но она вдруг снова ожила и снова попала в сердца людей. Для кого-то эта премьера станет возвращением в юность, а для кого-то - саундтреком новых историй любви. В этом есть магия жизни. И это так важно для меня.